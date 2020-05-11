Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak? | Yök sınav açıklaması | YÖK kararı son dakika

Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak? Birçok kişi Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklama sonrası konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak? | Yök sınav açıklaması Ayrıntılar haberimizde...

ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu'ndan sınavların nasıl yapılacağına ilişkin açıklamada bulunuldu.

YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu döneme ilişkin sınavların yüz yüze yapılmayacağını duyurdu. Sınavların dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı belirtildi.

YÖK SINAV AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversitelere "Kovid-19 tedbirleri" konulu yazı gönderildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı'nın YÖK'e hitaben kaleme aldığı "11 Mayıs 2020 tarihli ve Kovid-19 tedbirler" konulu yazısındaki şu ifadeler bulunuyor:

"Şehirler arası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir."

"ÜNİVERSİTELERİN ÇOĞU FARKLI PLANLAMALAR YAPTI"

YÖK'ün yazısında, Yükseköğretim Kurulu tarafından başlangıcından itibaren Kovid-19 küresel salgını ile ilgili özellikle yükseköğretim alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Bu bağlamda 23 Mart 2020 itibarıyla dijital ortamda eğitime geçildiği, vaka sayılarının da takip edilerek, süreçte yükseköğretim kurumlarına teorik ve akabinde uygulamalı eğitimlere yönelik olarak kendi altyapı imkanları, ilgili programın kazanımları ve öğrenci sayılarını da göz önünde bulundurarak, kendi tedbirlerini almaları yönünde güçlü koordinasyon, çevik yönetim, esnek kararlar, yetki devri gibi esaslar çerçevesinde bir hareket zemini oluşturulduğu aktarıldı.

Yazıda, sınavlara yönelik olarak da üniversitelerin çoğunun dijital imkanlar ile çevirim içi ortam başta olmak üzere farklı yollara ilişkin planlamalarını yaptığı belirtildi.

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerde vurgu yaptığımız dikkate alınması gereken iki hususun, sınavların şeffaf ve denetlenebilir olması ile öğrencilerin bedeni ve ruhi sağlıklarını dikkate alan, yani öğrenci merkezli olması gerektiğidir. Konunun hassasiyetine binaen, 11.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısındaki konuya ilişkin talebi ve salgın süreci değerlendirilmiş olup; dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir."

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU HAKKINDA BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluşu, 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra düzenlenen 1982 Anayasası’nın 131. maddesi esas alınarak, “Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.” şeklinde belirtiliyor.

YÖK'ÜN GENEL MERKEZİ NEREDE?

Yıllık bütçesi ortalama 50 milyon TL olan YÖK'ün merkezi Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU'NUN PROGRAM ATLASI

2016 yılında hazırlanan YÖK uygulaması “YÖK Atlas” ile öğrenciler hangi bölüme kaç netle, kaç puanla ve hangi sıralamayla girebileceğini istatistiki verilerle görebiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN SAYISI

Türkiye 2019 tarihi itibariyle toplam 206 üniversite ve akademi var. Bunların 129’u devlet üniversitesi, 77’si vakıf üniversitedir.

TÜRKİYE'DE KAÇ FARKLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜ VAR?

Günümüzde Türkiye’de 2.191 adet önlisans ve lisans programı var. Bu programların sayısındaki fazlalık ise bazı programların aynı muhtevaya sahip olmasına rağmen farklı isimlerde açılmış olmasından kaynaklanıyor.

Bu durum sadece programların içeriğiyle alakalı bir problem olmakla kalmıyor, mezunların iş başvurularında mağdur olmalarına, üniversite diplomalarını kullanırken unvan ve meslekî yetki çatışmasına maruz kalmalarına neden oluyor.

Yükseköğretim Kurulu’na yıllık ortalama 3 bin üniversite mezunu, sahip oldukları diplomanın benzer isimli ve diğer diplomalarla denkliğinin olup olmadığı ya da denkleştirmek için başvuruda bulunuyor.

BÖLÜMLERİN İSİMLENDİRİLMESİ

YÖK, Üniversite bölümlerinin adlandırmasını, 2013 yılından beri UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması’nı referans alarak yapıyor. Bu sınıflandırma da 10 geniş alan başlığı altında şöyle tasnif ediliyor:

1. Eğitim Bilimleri

2. Sanat ve İnsani Bilimler

3. Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon

4. İş, Yönetim ve Hukuk

5. Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik

6. Bilişim Teknolojileri

7. Mühendislik, İmalat ve Yapı

8. Tarım, Ormancılık, Su Ürünleri ve Veterinerlik

9. Sağlık, Sağlık Bakımı ve Desteği

10. Hizmetler

YÖK, UNESCO’nun bu kapsamının yanında belirlediği 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan mevcut olarak bölümlerin içeriklerinde ve isimlerinde kullanılıyor.

2 Kasım 2019 tarihinde üniversite programlarındaki isim kargaşasına son verecek düzenlemeye imzasını atan YÖK, eğitim alanlarındaki programların adlarını değiştiriyor. Aynı muhtevaya sahip olan programlar arasında; “İlk ve Acil Yardım”, “Acil Bakım Teknikerliği”, “Acil Tıp Teknikerliği”, “Acil Yardım”, “Acil Yardım Teknikerliği”, “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği”, “Ambulans ve Acil Yardım”, “Paramedik” gibi bölümler var.

Üniversite programlarının belli bir filtreden geçirilmesi sayesinde UNESCO’ya üye devletlerin Türkiye’den alınan diplomaların tanınması ve denkliği daha da kolaylaşmış olacak.