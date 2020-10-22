Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Ekranların ünlü çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri 'Lalin' doğdu. Hastanede bir katı komple kapatan çift, ailesi ve misafirleri için 5 ayrı oda tuttu. Kobal’ın, suda normal doğum yaptığı öğrenildi.

Hamilelik sürecinde büyük ilgi gören Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kavuşmak için gün saydıkları kızları dünyaya gözlerini açtı.

Sinem Kobal’ın dün Taksim Acıbadem Hastanesi'nde suda doğum yaptığı öğrenildi.

Covid-19 salgını döneminde doğum yapan güzel oyuncu için hastanede bir katın komple kapatıldığı öğrenilirken, Sinem Kobal’ın olduğu kata sadece doktorların ve hemşirelerin girdiği belirtildi.

Ünlü çiftin misafirleri için hastanede beş ayrı odanın tutulduğu, Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.

Eşinin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu'nun, kızları Lalin'e hamile olan Sinem Kobal için Bodrum’dan 3 milyon TL’ye villa satın aldığı ortaya çıkmıştı.