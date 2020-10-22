Ermeni radyosu, 'Azeri askerleri öldürdük' haberinde Serdar Ortaç fotoğrafı kullandıMemurların fazla mesai ücreti belli oldu! İşte 2021'deki fazla mesai ücreti...Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay Yasak Elma dizisine mi transfer oluyor?Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıklandıSocial Media Awards Turkey’den GittiGidiyor’a bronz ödülŞans Topu çekilişi sonuçları nereden öğrenilir?Erbaaspor - Yozgatspor maçı CANLI İZLEŞans Topu eski sonuçlar nasıl öğrenilir?Fırtınada can alan durağın ayaklarına beton döküldü!Okullar ne zaman kapanacak? 2020 ara tatil ne zaman?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin bebekleri ‘Lalin’ dünyaya geldi. Taksim Acıbadem Hastanesi'nde doğum yapan Sinem Kobal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Ekranların ünlü çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri 'Lalin' doğdu. Hastanede bir katı komple kapatan çift, ailesi ve misafirleri için 5 ayrı oda tuttu. Kobal’ın, suda normal doğum yaptığı öğrenildi. 

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Hamilelik sürecinde büyük ilgi gören Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kavuşmak için gün saydıkları kızları dünyaya gözlerini açtı.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Sinem Kobal’ın dün Taksim Acıbadem Hastanesi'nde suda doğum yaptığı öğrenildi.

Covid-19 salgını döneminde doğum yapan güzel oyuncu için hastanede bir katın komple kapatıldığı öğrenilirken, Sinem Kobal’ın olduğu kata sadece doktorların ve hemşirelerin girdiği belirtildi.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Ünlü çiftin misafirleri için hastanede beş ayrı odanın tutulduğu, Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi. 

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi!

Eşinin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu'nun, kızları Lalin'e hamile olan Sinem Kobal için Bodrum’dan 3 milyon TL’ye villa satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT