Sinema salonlarına koronavirüs engeli! Tam açılış Ekim’de olacak

Dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınan önlemlerden birisi olan sinema salonlarının, normalleşme süreciyle 1 Temmuz'da açılacağı duyurulmuştu. Türkiye genelinde finansal ve vizyon filmi eksikliğinden açılamayan çoğu sinema salonları için ise açıklama yapan Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, tam açılışın Ekim ayında olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını yüzünden dünya genelindeki sinema salonları, virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla alınan kararla geçici bir süre kapatılmıştı. 1 Temmuz'da açılması beklenen Türkiye genelindeki zincir ve yerel işletme sinema salonları, finansal ve vizyon filmi eksikliğinden açılamadı.Türkiye genelinde 2 bin 400 salon bulunduğu bilgisini veren Genç, “Sektörümüz 2019 yılında yaralıydı, dolayısıyla bu sezonu finanse edecek gücü kalmadı” diye konuştu.

"YARIM KALAN FİLMLER İZLEYİCİLERİNİ BEKLİYOR"

Fevzi Genç, ''Türkiye genelinde bugün 15-20 civarında sinema salonu işletmesi misafir kabul etmeye başladı. Vizyonda salgının Türkiye’de görülmediği Ocak ayından Mart başlarına kadar yayınlanan filmler bulunuyor. Mart ayında vizyonu yarım kalan filmler şimdi açılışla beraber ikinci perdede izleyicilerini bekliyor. Dünya genelindeki gibi Türkiye’deki sinema sektörü de yüksek gişe yapacak filmlerin vizyona girmesini bekliyor.''

Bu süreçte dünya ile paralel şekilde ilerlediklerini anlatan Genç, Türkiye genelinde Ağustos ayında sinema salonlarında açıklık oranının yüzde 40’lara ulaşacağını, Ekim başı itibarıyla da tam olarak açılışı öngördüklerini söyledi.

"2020 YILI BİZİM İÇİN KAYIP OLDU"

Normalleşme sürecinde katkı veremediklerinden bahseden Genç, sektördeki bu sıkıntıları bir kaç nedene bağladı. Sinema sektörünün salonlardan oyuncu ve yapımlara kadar geniş bir sektör olduğunun altını çizen Genç, “Sektörde salgından dolayı doğru planlamalar yapılamadı. Sinema sektörü genelde yaz aylarını düşük gelir ile kapatıyor. Bir de buna mevcut salgın engelleri eklenince 2019 yılı gibi 2020 yılı da bizim için kayıp oldu” şeklinde konuştu.