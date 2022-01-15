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Sinema salonlarında PCR testi zorunlu mu 2022? Sinemalarda PCR testi kalktı mı 2022?

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu PCR testine ilişkin değişiklik, Sinema salonlarında PCR testi zorunlu mu 2022? Sinemalarda PCR testi kalktı mı 2022? sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Sinema salonlarında PCR testi zorunlu mu 2022? Sinemalarda PCR testi kalktı mı 2022?

Vatandaşların PCR testi zorunluluğuna ilişkin merak ettikleri konular yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada; PCR testi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe gidildiği duyuruldu. Peki, Sinema salonlarında PCR testi zorunlu mu 2022? Sinemalarda PCR testi kalktı mı 2022? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Sinema salonlarında PCR testi zorunlu mu 2022? Sinemalarda PCR testi kalktı mı 2022?

SİNEMA SALONLARINDA PCR TESTİ ZORUNLU MU 2022? SİNEMALARDA PCR TESTİ KALKTI MI 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile birlikte ortak karara vardıkları hususu kamuoyuna duyurdu. Buna göre; PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağı gibi, testin zorunluluğu da vatandaş için artık geçerli olmayacak. Konuya ilişkin Bakan Koca," Bilim Kurulumuz, gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları ve hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim." ifadelerine yer vererek, halkı bilgilendirdi.

Sinema salonlarında PCR testi zorunlu mu 2022? Sinemalarda PCR testi kalktı mı 2022?

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

PCR testleri, okullar ve üniversiteler için ücretsiz olarak yapılıyor. Konuya ilişkin Bakan Koca, " Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Sinema salonlarında PCR testi zorunlu mu 2022? Sinemalarda PCR testi kalktı mı 2022?

PCR TEST ÜCRETİ NE KADAR?

Özel hastanelerde yapılan PCR test ücreti Sağlık Bakanlığı tarafından 250 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın üzerinde bir ücret öderseniz durumu Sağlık Bakanlığına bildirmeniz gerekmektedir.

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