Singapur'dan koronavirüsü 1 dakikada tespit edilen nefes testine onay

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları hız kazanırken, hastalığın tespit edilmesinde test uygulaması hayati önem taşıyor. Bu konuda Singapur'da kritik bir karara imza atıldı. Koronavirüsü bir dakika içinde tespit edebilen nefes testinin kullanımı onaylandı.

ADA ÜLKESİNDE ONAY ALAN İLK NEFES TESTİ

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden nefes testi ile ilgili açıklamalar yapıldı. Testin koronavirüsü bir dakika içerisinde tespit etmesinden dolayı pratik müdahaleye imkan sunduğu ifade edildi. Üniversite'den yapılan açıklamada Breathonix adlı şirketinin geliştirdiği nefes testinin, ada ülkesinde onay alan ilk nefes analiz sistemi olduğu belirtildi.

YÜZDE 93 DUYARLILIĞA SAHİP

Elde edilen bilgiler sonucunda nefes testinin şu ana kadar biri Dubai, ikisi Singapur'da olmak üzere üç kez denendiği kaydedildi. Testle ilgili önemli noktalardan olan duyarlılık hakkında da bilgiler paylaşıldı. Yürütülen çalışmalarda 180 hastanın katıldığı deneyde yüzde 93 duyarlılığa sahip olduğu ifade edildi. Kısa sürede sonuç veren testin özellikle ulaşım gibi zaman sorunu yaşanan alanlarda büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Testin kara yollarındaki bazı kontrol noktalarında seyahat edenlere uygulanacağı vurgulanan açıklamada, nefes testi sonucu pozitif çıkanlara sürüntü testi yapılacağı aktarıldı.

Singapur Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 36 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Toplam 61 bin 860 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 294 kişi iyileşti.