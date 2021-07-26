Sınır adlı internet dizisinde, koronavirüs paniği! 9 kişinin testi pozitif çıktı!

Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu HAN Medya&Yapım imzalı "Sınır" adlı internet dizisinin setinde koronavirüs sayısı korkuttu. Dizi setinde tam 9 kişi koronavirüse yakalandı. Çekimler durduruldu, tüm ekibe tekrar test yapıldı. Dizinin ekibinde aralarında Aslıhan Karalar'ın da olduğu 9 kişinin korona sonuçları pozitif çıkınca Balıkesir Dursunbey'de yapılan çekimler durduruldu.

SINIR DİZİSİ KONUSU NE?

Ünlü oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman verdiği röportajda, Sınır isimli dizinin yurt dışından uyarlama olduğunu ve projenin dijital platformda yayınlanacağını da belirtti. Drama, gençlik ve gerilim türünde bir dizi olduğunu açıklayan ünlü isim, projenin iddialı ve büyük ses getireceğini duyurdu.

SINIR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Müge Uğurlar'ın yönettiği dizide Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Çağla Boz, Burak Altay, Erdem Şanlı, Burcu Binici , Mert Altınışık, Canan Ekinci, Gamze Dar ve Aylin Kabasakal rol alıyor.