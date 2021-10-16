Sınır hattına sevkiyat başladı! Türkiye güvenli bölge oluşturmak için operasyona başlayabilir! İşte harekattaki öncelikli noktalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de terör örgütlerinin hain saldırıları sonrası yaptığı "Tahammülümüz kalmadı" açıklamasının ardından olası harekatın yapılması için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Milliyet'te yer alan habere göre harekata ilişkin olarak askeri sevkiyatın iki noktada yoğunlaştığı belirtilirken operasyonun terör örgütü DSG/YPG’yi Türkiye için büyük tehlike oluşturan noktalardan çıkarmaya yönelik olması bekleniyor.

HEDEF 30 KİLOMETRE DERİNLİKTEKİ ALANI KONTROL ALTINA ALMAK

Öte yandan Türkiye'nin güvenli bölge kapsamında, batıdaki Telabyad-Cerablus ve doğuda Resulayn’dan başlayarak Irak sınır hattına kadar uzanan alanda 30 kilometre derinliğindeki alanı kontrol altına almasının amaçlandığı ifade ediliyor.

ÖRGÜT NOKTALARI VURULUYOR

Bölgeye askeri sevkiyat devam ederken terör örgütü hedefleri de vuruluyor. Özellikle stratejik önemdeki M4 karayolu üzerinde bulunan Ayn İsa ile Til Temir ilçelerindeki örgüt noktaları TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından bombardımana tutuluyor.

Olası kara harekatının iki aşamadan oluşması ve ilk etapta TSK için risk oluşturabilecek bölgelerin vurulması bekleniyor.

HAREKATTA ÖNCELİKLİ NOKTALAR

Tel Rıfat:

Menbiç

Ayn el Arab (Kobani)

Ayn İsa.

Til Temir

ÜST DÜZEY YETKİLİ: TEL RIFAT BÖLGESİNİN TEMİZLENMESİ ŞART

Öte yandan Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, “Özellikle durmadan bize karşı saldırıların düzenlendiği Tel Rıfat bölgesinin temizlenmesi şart” dedi.

İsmini açıklamayan başka bir yetkili de Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT’in operasyona hazırlık içerisinde olduğunu aktardı.