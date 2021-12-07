Sinir krizine girdi, kendini yerden yere attı! Müge Anlı'da yaşanan Zehra Kıyak ile ilgili gelişme herkesi şoke etti!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınındaki gelişme izleyen herkesi hayretler içinde bıraktı.

Kayıp eşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvuran Serkan Kıyak, canlı yayında sinir krizine girdi.

Programa gelen Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'tan günlerdir haber alamadığını ve eşinin kaçırılmış olabileceğini söyledi. Kıyak, eşi Zehra Kıyak'ın 4 gündür kayıp olduğunu belirterek bulunması için yardım istedi.

ZOR ZAPT EDİLDİ

Telefon bağlantısıyla yayına bağlanan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini ifade edince Serkan Kıyak canlı yayında kendini yerlere atarak isyan etti. Kendisini yerden yere çarpan Kıyak'ı stüdyodaki görevliler zor zapt ederek dışarı çıkardı.

KENDİSİNİ ALDATAN EŞİNİ AFFETTİ

2 yıllık evliliklerinde eşinin dört beş kez başka adamlarla kendini aldattığını söyleyen Serkan Kıyak, başkaları tarafından kandırılıp götürüldüğünü iddia etti. Eşinin hayatından endişe ettiğini dile getiren Serkan Kıyak, canlı yayına gelen telefonla sinir krizine girdi.

ÇOCUĞUNU BIRAKIP PİDECİYE KAÇTI

Yayın esnasında Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak, eşi ile görüşmek istemediğini, eşini sildiğini dile getirince Serkan Bey bir pideciden şüphelendiğini, eşini defalarca affettiğini, eşinin hep kendisini aldattığını, neden yaptığını sorgulayıp eşinin dönüp gelmesini, o pidecinin 2 çocuğu olduğunu söyledi.



Pideci ile kaçtığını itiraf eden Zehra Kıyak, eşini kesinlikle istemediğini, kendi rahatının yerinde olduğunu, anneannesinin umurunda olmadığını, kimsenin kahrını çekecek durumda olmadığını, zorunda olmadığını ama çocuğunu bir şekilde alacağını dile getirdi.

"KİMSENİN KAHRINI ÇEKEMEM"

Pideci ile kaçtığını söyleyen Zehra Kıyak, eşini kesinlikle istemediğini, kendi rahatının yerinde olduğunu, anneannesinin umurunda olmadığını, kimsenin kahrını çekecek durumda olmadığını, zorunda olmadığını ama çocuğunu bir şekilde alacağını dile getirdi.

Çocuklarının annesiz kaldığını söyleyen Serkan Kıyak, canlı yayında sinir krizi geçirdi.