Sinop'ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Boyabat Karacaören mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sibel G. idaresindeki 57 DV 931 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan yola çıktığı sırada seyir halinde olan Nuh Ö.’nün yönetimindeki 37 ABZ 521 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

ARAÇA SIKIŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve iftaiye ekipleri sevk edildi. Araçlar içine sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Kazada sürücüler Sibel G. ve Nuh Ö. ile araçlarda bulunan Asya D.(48), Nurdane Ö.(38), Mustafa K.(74), Ümmü G.Ö.(37), H.N.Ö.(6), A.Ö.(10), F.Ö.(14), K.Ö.(16) yaralandı.

Haberin Devamı

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.