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  3. Sinop'ta palamudun fiyatı görenleri sevindirdi

Sinop'ta palamudun fiyatı görenleri sevindirdi

1 Eylülde kalkan av yasağı ile başlayan balık sezonunda, Karadenizli balıkçılar denizlere ağ atmayı sürdürürken Sinop'ta palamudun bu sene bol olması, memleketlileri sevindirdi. Kentte 6 palamudun 10 liraya satılması hem yüzü hem cebi güldürdü.

Sinop'ta palamudun fiyatı görenleri sevindirdi

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta bu yıl bolluğu yaşanan palamudun 6 tanesi 10 liraya satılmaya başlandı.

Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılanlar, ağlarını serin sulara bırakıyor, balık avlıyor. Bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçı tekneleri kıyıya palamut kasaları ile dönüyor. Sinop'ta bolluğu artan palamut 6 tanesi 10 liraya satılmaya başlandı. Vatandaşlar da fiyatı ucuzlayan palamudu tercih ediyor.

Sinop'ta palamudun fiyatı görenleri sevindirdi

20 yıllık balıkçı Adnan Demir, 6 tane palamudun 10 liraya satıldığını belirterek, "Tanesi 8 liraya olan da var, 10 lira olan da var. Balığın büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor. Bu sene palamut sezonu mükemmel geçiyor. Şu anda en çok palamut satıyoruz. Çünkü fiyat olarak uygun. Her bütçeye uygun palamut var. Günlük 150 -200 kasa civarında palamut satıyoruz, adet olarak da bin 500-2 bin civarında balık satıyoruz. En büyük balık 750-800 gram arasında 8 liradan satılıyor. Bu sezon herkes balığını yiyor. Palamut sezonu böyle giderse kasım ayına kadar devam eder" dedi.

Sinop'ta palamudun fiyatı görenleri sevindirdiSinop'ta palamudun fiyatı görenleri sevindirdiSinop'ta palamudun fiyatı görenleri sevindirdi

Berna Akkaya
Editör


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