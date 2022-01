Sipariş ettiği yemeğin içinden kertenkele çıktı! "Şimdi hepimiz bilerek kusuyoruz"

Kuzey Hindistan'daki Uttar Pradeş eyaletinde koronavirüs testi yaptıran ve sonuçları pozitif çıkan Kaustav Kumar Sina ve Risha Sharma çifti, evlerinde karantinadayken bir restorandan yemek sipariş etti. Teslimatı alan çift yedikleri yemeğin köri sosunun içinde gördükleri canlı karşısında şoke oldular.

Sosun içinde ölmüş bir kertenkele gören çift mide bulandıran görüntünün ardından çektiği videoyu Twitter'dan paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Kaustav Kumar Sina, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Punjabi Rasoi" restoranından sipariş ettiğimiz yiyeceklerde ölü bir kertenkele bulunca şok oldum. Şimdi hepimiz bilerek kusuyoruz. Covid üstüne bu çok saçma bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

Videodaki görüntü tepki çekerken restoranla ilgili bir yaptırım uygulanmadığı belirtildi.

@zomato @zomatocare shocked now to find a dead lizard in the food we ordered from "Punjabi Rasoi" restaurant at Greater Noida West. Now we all are purposely throwing up. On top of covid this was so absurd experience. @zomato are you really parterning with anyone? pic.twitter.com/Zr1Xfy01Aa