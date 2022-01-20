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Sipariş ettiği yemeğin içinden kertenkele çıktı! "Şimdi hepimiz bilerek kusuyoruz"

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yemek sipariş eden çift, köri sosunun içinden kertenkele çıkınca büyük şok yaşadı.

Sipariş ettiği yemeğin içinden kertenkele çıktı! "Şimdi hepimiz bilerek kusuyoruz"

Kuzey Hindistan'daki Uttar Pradeş eyaletinde koronavirüs testi yaptıran ve sonuçları pozitif çıkan Kaustav Kumar Sina ve Risha Sharma çifti, evlerinde karantinadayken bir restorandan yemek sipariş etti. Teslimatı alan çift yedikleri yemeğin köri sosunun içinde gördükleri canlı karşısında şoke oldular.

Sipariş ettiği yemeğin içinden kertenkele çıktı! Şimdi hepimiz bilerek kusuyoruz

ÖLMÜŞ KERTENKELE BULDULAR

Sosun içinde ölmüş bir kertenkele gören çift mide bulandıran görüntünün ardından çektiği videoyu Twitter'dan paylaşarak duruma tepki gösterdi. 

Sipariş ettiği yemeğin içinden kertenkele çıktı! Şimdi hepimiz bilerek kusuyoruz

"HEPİMİZ BİLEREK KUSUYORUZ"

Kaustav Kumar Sina, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Punjabi Rasoi" restoranından sipariş ettiğimiz yiyeceklerde ölü bir kertenkele bulunca şok oldum. Şimdi hepimiz bilerek kusuyoruz. Covid üstüne bu çok saçma bir deneyimdi" ifadelerini kullandı. 

Videodaki görüntü tepki çekerken restoranla ilgili bir yaptırım uygulanmadığı belirtildi. 

 

Sipariş ettiği yemeğin içinden kertenkele çıktı! Şimdi hepimiz bilerek kusuyoruz

Tayfun Altuntaş
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