Siphelele Luthuli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphelele Luthuli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siphelele Luthuli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siphelele Luthuli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siphelele Luthuli 1 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siphelele Luthuli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Siphelele Luthuli'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siphelele Luthuli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siphelele Luthuli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siphelele Luthuli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siphelele Luthuli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2013 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında U. Pretoria

15 Ağustos 2017 yılında Highlands Park

23 Temmuz 2018 yılında Ubuntu

25 Temmuz 2019 yılında Bloem. Celtic

27 Ocak 2022 yılında Chippa United

Siphelele Luthuli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siphelele Luthuli şuan Chippa United takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Siphelele Luthuli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pretoria University FC (bis 2013)

Güney Afrika U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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