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Sırbistan - Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri gruptan çıkmayı başarmıştı. Peki Sırbistan - Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplar haberimizde...

Sırbistan - Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Voleybol Şampiyonası C grubundaki son maçına Finlandiya karşısında çıkan Filenin Efeleri 3-2 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıkmış ve Sırbistan ile eşleşmişti. Bu maçı takip etmek isteyenler ise internet arama motorlarında Sırbistan - Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

SIRBİSTAN - TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan - Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Tampere'da, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynanacak.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Sırbistan - Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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