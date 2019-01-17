Şirinler'deki gizli mesajlar neler? Şirinler'in şapkası ne olarak bilinir?

Küçükken en çok izlediğimiz çizgi filmlerden birisi olan Şirinler'in en dikkat çeken özellikleri mavi olmaları ve beyaz şapkaları. Şirinler'in şapkaları merak konusu oldu. Şirinler'in şapkasının adı nedir, ne olarak bilinir? Şirinler çizgi filmindeki gizli mesajlar, subliminal mesajlar nelerdir? Şirinler hakkındaki tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞİRİNLER'İN ŞAPKASININ ADI NEDİR?

Tüm Şirinler'in kullandığı koni biçimindeki beyaz şapkanın adı Frigya şapkasıdır.

FRİGYA ŞAPKASI NEDİR?

Frigya şapkası; yumuşak, kırmızı renkli, tepesi öne kıvrımlı, koni biçiminde bir başlıktır. Antik Çağ'da Frigya yerlilerince kullanılmış olan donatı, heykel, resim ve karikatürde bağımsızlık ve özgürlük savaşımının simgesidir.

Frigya başlığı, Antik Çağ'da iki farklı anlama gelmekteydi. Bunlar; Yunanların Yunan olmayanlar için kullandığı "barbar" nitelemesi ve Romalıların başlığı özgürlük imgesi biçiminde kullanmalarıdır. Frigya başlığı, vazo boyama ve heykelde görülen Paris gibi Truvalıları simgeliyor ve bütünleştirici Helenler ve İran kökenli Roma tanrısı Mithras ile Anadolu tanrısı Attis tarafından giyiliyordu. Castor ve Pollus ikizleri ise pile adında bir başlık giymekteydiler. Konstantinopolis'in doğusunda yer alan Anadolu Frigyası'ndaki Revenna sınırları içinde yer alan Sant'Apollinare Nuovo'da Frigya başlığı giyen üç Magi

Frigya başlığı, kendisine Apollo'nun laneti üzerine verildiğine inanılan eşek kulaklarını gizlemek isteyen Kral Midas tarafından da giyiliyordu. Söylencenin farklı uyarlamaları başlığın kralı yanlış anlayan halk tarafından da kullanılmaya başladığını öne sürmektedir.

Vazo boyama ve diğer Yunan sanatlarında Frigya başlığı, Troya kahramanı Paris'i simgelemekte ve Romalı ozanlar "Frigyalı" terimini Truvalıları belirtmek için kullanmaktadırlar. Frigya başlığı, Trajan Sütunu oymalarında ve Septimius Severus Kemeri'nde de göze çarpmaktadır.

Makedon, Trakya, Dacia ve 12. yüzyıl Norman asker kepleri Frigya başlığına benzer öne kıvrımlı bir uca sahipti. Bu yumuşak başlığa 4. yüzyıl Trakya mezarlarından birinde de rastlanmıştır.

Roma Cumhuriyeti'nın son yıllarında başlık, serbest bırakılan köleler tarafından özgürlük simgesi olarak taşınmıştır. Brutus tarafından M.Ö. 44-42 yıllarında bastırılan bir madeni parada iki hançer arasında Frigya başlığı görülmektedir. Başlık, Roma İmparatorluğu zamanında Saturnalia gibi şölenlerde giyilmekte ve sahipleri tarafından serbest bırakılmış olan eski kölelerin ardıllarının imparatorluğun yurttaşı olduklarını simgelemek amacıyla kullanılmaktaydı. Bu kullanımın, başlığın bir özgürlük simgesi olarak anılmasındaki payı büyüktür.

ŞİRİNLER'DEKİ GİZLİ MESAJLAR NEDİR?

Çocukluğumuzun vazgeçilmezi, TRT'nin öğlen kuşağı maviliği,ak sakallı muhterem şirin baba, heyeti ve tabii ilk aşkımız "şirine";

Maalesef pek de masum değilmiş. bir çok ülkede de yasaklanmış. niye mi?

Çünkü çocuklara komünizmi öğretiyormuş bu küçük mavi şeytanlar. hem de içten içe. çok da ilginç söylentiler var :

Şirinler koloni halinde toplumdan uzak bir şekilde yaşıyorlar. kendi kuralları, yapıları, liderleri var.

Liderleri "şirin baba", diğerlerinden farklı giyiniyor, kırmızı şapka takıyor ve bu kırmızı şapka "kızıl rusya"yı andırıyor. eh bi de sakal, karl marx'ta da biraz farklısı vardı canım...

Grubun tüm üyeleri (şirine ve baba hariç) belli bir üniforma giyor, "beyaz don" ve beyaz şapka.bu "beyaz" hadisesinin çocukları ırkçılığa ittiği de bir söylenti arasında.

Sistemde bir eşitlik söz konusu, yapılan işler paylaşıma açık. aşçı yemek yapıyor herkes yiyor, güçlü şirin tamire gidiyor vs...

Herhangi bir para birimi yok.anti kapitalizm? ne dersiniz...

Bilge şirin trotsky'ye, şirin baba'da stalin'e benzetiliyor. ikisi de ülkelerinde saygı gören şahıslar.

Gargamel insan tipli olarak karşımıza çıkıyor ve kapitalist emperyalizmi temsil ediyor. şirinleri "ele geçirme" mücadelesi ile yaşıyor.