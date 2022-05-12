Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atanan Osman Bilgin vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Şırnak Valisi Osman Bilgin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Osman Bilgin biyografisi...

OSMAN BİLGİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERLİ? OSMAN BİLGİN BİYOGRAFİSİ

Osman Bilgin,1978 yılında Trabzon İlinin Vakfıkebir ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Vakfıkebir ilçesinde tamamladı.1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde Brokerlik eğitimi aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı sonrası 1998-1999 yılları arasında 1 yıl Avukatlık yaptı.

2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atanan Bilgin, 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla Konya - Çumra, Ordu - Ünye, Manisa - Ahmetli ve Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2003 yılında yapılan Kaymakamlık kursunu bitirerek aynı yıl Asil Kaymakam olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Tokat - Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Malatya - Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Aydın - Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Giresun - Espiye Kaymakamlığı ve 2015 - 2016 yılları arasında Manisa - Alaşehir Kaymakamlığı görevlerini yaptı. 30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atandı.

12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atandı.