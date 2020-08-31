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Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

Eskiden Şehr-i Nuh olarak bilinen, tarihsel geçmişiyle herkesi etkileyen, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine konu olmuş, Nuh Tufanı öncesinden beri var olduğu rivayet edilen Şırnak'tayız bugün. Bu gizemli kent hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevapları haberimizde...

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

Asırlar süren bir gelenekle günümüze ulaşan Jirki ve Guyan kilimleri, çeşitli el sanatları ve halk oyunları ile zengin bir kültürel geçmişe sahip olan Şırnak'tayız bugün. Hem Güneydoğu Anadolu hem de Doğu Anadolu'ya uzanan topraklarıyla herkesin gezip görmesi tarihsel miras olan Şırnak hakkında merak ettiğiniz her şey bu haberde. Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler nerelerdir? Şırnak'ın nüfusu, yüz ölçümü ve Şırnak hakkında bilinmesi gereken her şey detaylarda...

ŞIRNAK'IN NEYİ MEŞHUR? ŞIRNAK'TA NE YENİR?

KİPE

Koyun bağırsaklarının içine kıymalı ve pirinçli bir harç koyularak elde edilen kipe çok uzun süre pişiriliyor. Görüntüsü içli köfteye benzese de tadı çok daha farklı ve leziz. Bağırsak deyince bazıları yemekten çekinse de elbette bu bağırsaklar, içi doldurulmadan önce birçok dezenfekte aşamasından geçiyor.

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

MEYRE

Özellikle yaz aylarında sevilerek tüketilen meyre, pancar ve önceden doğranmış kabaklarla daha lezzetli bir hale getiriliyor. Servisi için ise soğumasını beklemek şart.

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

SERBİDEV

Pratik yapılışı ve damaklarda iz bırakan lezzeti ile şehrin sevilen yemeklerinden biri olan Serbidev içerisinde haşlanmış yarmadan ve çökelek peyniri yer alıyor. Üzerinde gezdirilen biberli tereyağı sosu ise lezzetine lezzet katıyor.

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

FIREYDİN

İnce açılmış saç ekmeklerinin üzerine dövülmüş ceviz, yağ, toz şeker, şıra gibi malzemelerle tatlandırılıyor. Kızgın yağda bir süre pişirildikten sonra şıra dökülerek servis ediliyor.

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

ŞIMŞIPE

Bir dolma türü olan şımşıpe kuru patlıcan, kuru kırmızı biber ve kabaktan oluştan dolmalar olarak ifade edilebilir. Sebzelere bol kıymalı pirinçli bir harç dolduruluyor. Son olarak da asma yaprağı ve pancar da ekleniyor ve yemelere doyulmuyor.

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

ŞIRNAK'TA GEZİLECEK YERLER

CUDİ DAĞI

Şırnak ile Silopi arasında yer alan Cudi Dağları,  2.114 metre yüksekliğyle dinler tarihi, özellikle de İslam dini açısından ayrı bir öneme sahiptir.

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

KIRMIZI MEDRESE

Tarihi 14. yüzyıla dayanan bu kutsal yapı, içerisinde Mela Ahmedi Ciziri’nin türbesi ve Cizre emirlerine ait aile mezarlığı da barındırmakta. Onu görülesi kılansa kubbesinin ters olması.

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

BAZEBDE ÖREN YERİ

İlk Çağ’a ait bir yapı olan bu ören yeri, Cizre'ye 2 kilometre uzaklıkta ve içerisinde kalıntılar ve tarihi köprü yer alıyor.

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

İDİL MERYEM ANA KİLİSESİ

İdil’de yer alan Süryani Kilisesi'nin tarihi Milattan sonra 57 yılına dayanmakta. Bölgeye ilk gelen havarilerden Mor Yuhan ve Maria Magdalena tarafından bölge halkı Hristiyanlıkla tanıştırılır ve halk Hristyanlığa geçer. Daha sonra ise ibadet etmek için ilk adıyla Mor Yuhan Kilisesi inşa edilir.

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

CİZRE ULU CAMİ

Birçok şehirde bulunan Ulu Cami'den bir tane de Şırnak'ın Cizre ilçesinde mevcut. Fakat burası eski bir kiliseden camiye dönüştürülmüş. Selçuklu Dönemi’ne ait Ejderli Kapı Tokmağı gibi tarihi bir esere sahip. 

Şırnak'ın neyi meşhur? Şırnak'ta ne yenir? Gezilecek yerler

HAKKINDA: Şırnak, 7.203 kilometrekare yüz ölçümü ve 538.883 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,03 oranında yani 5.425 kişi artan nüfusu, 277.728 (%52.44) erkek ve 251.887 (%47.56) kadından  oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 74 olarak saptanmıştır.

Berna Akkaya
Editör


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