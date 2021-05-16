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Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7533.77

Meslek Adı : Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Modele uygun tığ örgü, şiş örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, örgüyü ürün haline dönüştürme ve süsleme yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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a)    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olmak, 
b)    Şiş ve Tığ örücülüğüne hazırlık yapmak, 
c)    Şiş ve Tığ örücülüğünde temel teknikleri uygulamak, 
d)    Şiş ve Tığ örücülüğünde şekillendirme yapmak, 
e)    Şiş ve Tığ örücülüğünde oyuncak yapmak, 
f)    Şiş ve Tığ örücülüğünde oyuncak giysisi hazırlamak, 
g)    Örgü ürünlerin bakımı ve onarımını yapmak, 

 vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni mesleği için “3115.17” kod olarak kullanılır iken Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) mesleği için “8154.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi) Meslek Kodu “7533.77” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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