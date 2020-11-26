Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, gözaltına alınmasının ardından merak konusu haline geldi. Arama motorlarında internet kullanıcıları tarafından Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları araştırılırken biz de haberimizde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hayatına yer verdik.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN YAVUZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1978 yılı Tatvan doğumlu olan 42 yaşındaki Cihan Yavuz, ilk, orta ve lise öğrenimini Tatvan ‘da tamamladı.

1998 yılında İstanbul‘a taşınan Yavuz, 1998-2001 yılları arasında tekstil atölyesinde çalıştı.

2001-2003 yılları arasında İSKİ ‘ye bağlı bir şirkette çalıştı.

2004 yılında üniversite eğitimi için KKTC ‘ye gitti. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu.

2010 yılında tekrar İstanbul‘a gelen Yavuz, TV Kanallarında kameraman ve muhabir olarak çalıştı.

2014 yılından beri özel bir şirkette Proje Yapım Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafına geçen Şişli Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Cihan Yavuz, İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı.