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  3. Şişli Harbiye'de hareketli dakikalar! Döviz bürosuna kurşun isabet etti

Şişli Harbiye'de hareketli dakikalar! Döviz bürosuna kurşun isabet etti

Şişli Harbiye'de işlek bir caddedeki döviz bürosuna kurşun isabet etti. Hareketli dakikaların yaşandığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Şişli Harbiye'de hareketli dakikalar! Döviz bürosuna kurşun isabet etti

Olay, saat 16.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlek bir cadde üzerinde faaliyet gösteren döviz bürosuna nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti. Büro çalışanlarının panik yaşadığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek ve çalışanların ifadelerine başvurdu. Polis, olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma yaptığı büroya isabet eden kurşunun, nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin ardından kurşunun geliş yönü ve olay nedeni belli olacak.

Şişli Harbiye'de hareketli dakikalar! Döviz bürosuna kurşun isabet etti

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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