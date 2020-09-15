Şişli'de korku dolu anlar! Kadını akan trafikte araçtan attılar

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda Kasımpaşa istikametine giden bir otomobilde bulunan bir kadın trafik akarken araç içinden yola atıldı. Trafikte arkadan gelen araçların durumu fark edip fren yapması sayesinde talihsiz kadın ezilmekten son anda kurtuldu. Kadını araçtan atan kimliği belirsiz kişiler ise olay yerinden kaçtı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayı gören vatandaşlar kadının yanına yardım etmek için koştu. İsmi öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun iyi oldu belirtildi. Çevredekiler durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şanssız kadın, ambulansla Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.