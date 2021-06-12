Şişli'deki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul'un Şişli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre olay , Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana geldi. Öğlen saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı.
AKŞAM OLAY YERİNE GELDİLER
Ancak akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişi ya da kişiler, sokakta rastgele uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
ÇOCUĞUNU PARKA GÖTÜRMEK İÇİN ÇIKTI, OLAYDA YARALANDI
Saldırıda M.T. , E.Y. ile çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan O.K. yaralandı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı M.T, E.Y. ve O.K. hastaneye kaldırıldı. O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.