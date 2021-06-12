Şişli'deki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay , Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana geldi. Öğlen saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı.

AKŞAM OLAY YERİNE GELDİLER

Ancak akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişi ya da kişiler, sokakta rastgele uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

ÇOCUĞUNU PARKA GÖTÜRMEK İÇİN ÇIKTI, OLAYDA YARALANDI

Saldırıda M.T. , E.Y. ile çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan O.K. yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı M.T, E.Y. ve O.K. hastaneye kaldırıldı. O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.