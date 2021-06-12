Euro 2020 : Türkiye 0-3 İtalya | Maç sonucu, özetiBergen'in katili yıllar sonra konuştu! Film hakkındaki sert sözleriyle gündeme oturdu!Pes dedirten iddia: Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü kız sınavı kazanamayınca sınav başkanını istifaya zorladıAşkını ilan etmişti! Özcan Deniz, İranlı genç sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez görüntülendi!Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 12 Haziran 2021 Cumartesi | Akrep burcu, uzun zamandır beklediğiniz paraya kavuşuyorsunuz!Türkiye'de aşılama hız kazandı! Bakan Koca açıkladı: 450 bin kişinin aşı randevusu varŞişli'deki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralıBakan Koca müjdeyi verdi! Haziran ayında aşılama 20 yaşa inebilir! Sinovac ve BioNTech aşıları geliyorSon dakika | Meteoroloji'den o bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı (12 Haziran 2021 Cumartesi)
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şişli'deki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Şişli'deki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şişli'deki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay , Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana geldi. Öğlen saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı.

AKŞAM OLAY YERİNE GELDİLER

Ancak akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişi ya da kişiler, sokakta rastgele uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Şişli'deki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

ÇOCUĞUNU PARKA GÖTÜRMEK İÇİN ÇIKTI, OLAYDA YARALANDI

Saldırıda M.T. , E.Y. ile  çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan O.K. yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine  olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'deki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı M.T, E.Y. ve O.K. hastaneye kaldırıldı. O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT