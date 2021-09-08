Site sakinleri rahat bir nefes aldı! Pendik'te 26 kişilik çeteye dev operasyon!

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde çıkar amacıyla sitelerde yönetimi devralarak apartman sakinlerine zorluk yaşatan 26 kişilik çete üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Pendik'te, elebaşlığını M.S. adlı bir kişinin yaptığı 26 kişiden oluşan çetedeki üyelerden 23'ü yakalandı.

FARKLI YÖNTEMLERLE ÇIKAR SAĞLIYORLAR

Soruşturmaya göre çete üyeleri, Pendik’teki bir sitenin yönetimini usulsüz şekilde ele geçirdikleri, sertifikasız sözde güvenlik görevlileri ile site güvenliğini sağladıkları, site sakinleri ve kat maliklerine fazla fatura tutarları, sözde site içi harcamalardan doğan aidatlarla haksız kazanç elde ettikleri, bu ödemelere itiraz eden site sakinlerine ise silahlı tehdit, elektrik, su, doğalgaz kesintisi, ikamet kapı kilidinin değiştirilmesine varana kadar çeşitli yöntemlerle baskı uyguladıkları tespit edildi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün M.S. liderliğindeki çeteye İstanbul, Van ve Bursa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Örgüt üye ve yöneticilerinin bulunduğu Van ve Bursa illeri ile İstanbul’da yapılan baskınlarda aranan 26 şüpheliden 23’ü yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 440 fişek ve kartuş ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonlara devam edildiği aktarıldı.