Sivas Belediye Spor 1-2 Van Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Van Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Van Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Van Spor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Sivas Belediye Spor - Van Spor maçı skoru ne oldu? Sivas Belediye Spor, Van Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sivas Belediye Spor Van Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Sivas Belediye Spor Van Spor Maçının Hakemleri

Erdem Mertoğlu(hakem), Akın Karabacak(1. Yardımcı Hakem), Ahmetcan Akkoyun(2. Yardımcı Hakem), Bilal Köseoğlu(dördüncü Hakem)

Sivas Belediye Spor İlk 11

95. Ahmet Doğan, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 17. Burak Aydın, 18. Furkan Sağman, 52. Volkan Egri, 60. Barış Can Öztürk, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak



Yedekler

82. Abdulkadir Koç, 15. Samet Almalı, 20. Oğuzhan Karataş, 23. Abdullah Halman, 24. Saruhan Bolat, 28. Mücahit Haktan Karabulut, 55. Pekin Köşnek, 72. Cengizhan Kodaz, 77. Hurşit Taşcı, 78. Tuğrul Yavaşcı



Teknik Sorumlu

Şenol Kürkçüoğl

Van Spor İlk 11

45. Aydın Bağ, 8. Abdulkadir Özdemir, 10. Sedat Cengiz, 19. Ömer Yıldız, 20. Selim Kayacı, 23. Üzeyir Ergün, 65. Oktay Aydin, 77. Ali Say, 88. Emre Özkan, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir



Yedekler

1. Bekir Demircan, 4. Şiyar Kepir, 6. Berkan İbrahim Çakır, 30. Rüştü Hanlı, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 72. Mert Sarıkuş, 55. Burhan Arman, 95. Muhammet Mahmut Emir, 98. Sedat Komi



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

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