Sivas Belediye Spor 1-2 Van Spor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Van Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Van Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Van Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Van Spor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sivas Belediye Spor - Van Spor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Sivas Belediye Spor Van Spor Maçının Hakemleri
Erdem Mertoğlu(hakem), Akın Karabacak(1. Yardımcı Hakem), Ahmetcan Akkoyun(2. Yardımcı Hakem), Bilal Köseoğlu(dördüncü Hakem)
Sivas Belediye Spor İlk 11
95. Ahmet Doğan, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 17. Burak Aydın, 18. Furkan Sağman, 52. Volkan Egri, 60. Barış Can Öztürk, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak
Yedekler
82. Abdulkadir Koç, 15. Samet Almalı, 20. Oğuzhan Karataş, 23. Abdullah Halman, 24. Saruhan Bolat, 28. Mücahit Haktan Karabulut, 55. Pekin Köşnek, 72. Cengizhan Kodaz, 77. Hurşit Taşcı, 78. Tuğrul Yavaşcı
Teknik Sorumlu
Şenol Kürkçüoğl
Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 8. Abdulkadir Özdemir, 10. Sedat Cengiz, 19. Ömer Yıldız, 20. Selim Kayacı, 23. Üzeyir Ergün, 65. Oktay Aydin, 77. Ali Say, 88. Emre Özkan, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir
Yedekler
1. Bekir Demircan, 4. Şiyar Kepir, 6. Berkan İbrahim Çakır, 30. Rüştü Hanlı, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 72. Mert Sarıkuş, 55. Burhan Arman, 95. Muhammet Mahmut Emir, 98. Sedat Komi
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|22
|16
|4
|2
|51
|18
|52
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|39
|-5
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|07.02.2021
|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
|07.02.2021
|Başkent Akademi FK
|Etimesgut Belediyespor