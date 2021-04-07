Sivas Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Kırşehir Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Sivas Belediye Spor - Kırşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu? Sivas Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sivas Belediye Spor Kırşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Sivas Belediye Spor Kırşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri

Celal Bayraklı(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), R.alkım Aksoy(dördüncü Hakem)

Sivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11

35. Necati Yılmaz, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 30. Murat Akgül, 60. Barış Can Öztürk, 61. Kubilay Eren Şahin, 77. Hurşit Taşcı, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak



Yedekler

95. Ahmet Doğan, 14. İlhami Siraçhan Nas, 17. Burak Aydın, 20. Oğuzhan Karataş, 28. Mücahit Haktan Karabulut, 52. Volkan Egri, 55. Pekin Köşnek, 72. Cengizhan Kodaz, 78. Tuğrul Yavaşcı



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

1. Ahmet Sabri Fener, 68. Volkan Altınsoy, 33. Oğuzhan Yazıcı, 2. Erbay Eker, 67. Onur Karakabak, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 12. Üstün Bilgi, 17. Ali Kucık, 9. Abdülkadir Akyıldız



Yedekler

99. Deniz Çınar, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 18. Gökay Iravul, 47. Şerif Doğan, 22. İsmail Düzgün, 20. Furkan Polat, 77. Batuhan Süer, 38. Ömer Faruk Taş, 79. Hakan Erçelik, 10. Ahmet Karadayı



Teknik Sorumlu

Ercümend Hülakü Coşkundere



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu