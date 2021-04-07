Sivas Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Kırşehir Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sivas Belediye Spor - Kırşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Sivas Belediye Spor Kırşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri
Celal Bayraklı(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), R.alkım Aksoy(dördüncü Hakem)
Sivas Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 30. Murat Akgül, 60. Barış Can Öztürk, 61. Kubilay Eren Şahin, 77. Hurşit Taşcı, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak
Yedekler
95. Ahmet Doğan, 14. İlhami Siraçhan Nas, 17. Burak Aydın, 20. Oğuzhan Karataş, 28. Mücahit Haktan Karabulut, 52. Volkan Egri, 55. Pekin Köşnek, 72. Cengizhan Kodaz, 78. Tuğrul Yavaşcı
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 68. Volkan Altınsoy, 33. Oğuzhan Yazıcı, 2. Erbay Eker, 67. Onur Karakabak, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 12. Üstün Bilgi, 17. Ali Kucık, 9. Abdülkadir Akyıldız
Yedekler
99. Deniz Çınar, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 18. Gökay Iravul, 47. Şerif Doğan, 22. İsmail Düzgün, 20. Furkan Polat, 77. Batuhan Süer, 38. Ömer Faruk Taş, 79. Hakan Erçelik, 10. Ahmet Karadayı
Teknik Sorumlu
Ercümend Hülakü Coşkundere
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu