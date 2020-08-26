Sivas'ın neyi meşhur? Sivas'ta ne yenir? Gezilecek yerler

Anadolu'nun en eski yerleşim yerleri arasında bulunan Sivas, tarihi İpek Yolu güzergahlarının kesiştiği noktada bulunması ve hem Doğu Karadeniz hem de Doğu Anadolu bölgelerine uzanan ilçeleriyle tam bir kültür başkenti. Milli Mücadele'deki önemiyle de akıllara kazınmış olan bu şehir hakkında, halk ozanı Aşık Veysel'den dünyaca ünlü kangal köpeklerine, meşhur kaplıcalarından yöresel yemeklerine merak ettiğiniz her şey haberimizde! İşte detaylar...

SİVAS'IN NEYİ MEŞHUR? SİVAS'TA NE YENİR?

HİNGEL

Türkiye'nin birçok şehrinde yapılan hingelin çıkış noktasının Sivas olduğu iddia ediliyor. Mantının daha farklı bir versiyonu olan hingel, hamur parçalarının içine patates ya da kıyma koyulup suda haşlanmasının ardından üzerine dökülen yoğurt ve kızgın yağ ile servis edilir.

BAVİKO

Sivaslıların genellikle misafir ağırlarken tercih ettiği baviko, hazırlanan hamuru bir saat beklettikten sonra üzerine sarımsaklı ayran dökülerek yapılır.

PEZİK

Dal turşusu adıyla da bilinen padik, büyük bidonlarda kurulur. Birçok Sivaslı'nın evinde birkaç aydan fazla dayanmaz.

SÜBÜRA

Genellikle yaz aylarında serinlemek için tercih edilen bu soğuk çorba, kare ya da yuvarlak biçimde kesilmiş hamurların yoğurtla karıştırılmasıyla yapılır.

KELLE TATLISI

Sunumu bütün olarak yapılan görünüşü baklavaya benzer kelle tatlısının içi ise kadayıfla yarışıyor. Ceviz, badem, fındık, üzüm ve tarçın gibi malzemeler kullanarak yapılan bu tatlı eskiden davetlrin vazgeçilmeziymiş.

SİVAS'TA GEZİLECEK YERLER

DİVRİĞİ ULU CAMİ

1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne ksydedilen Divriği Ulu Cami, 1243 yılında yapılmış ve günümüze dek orijinalliğini korumuştur.

HOBBİT YAMAÇ EVLERİ

Yüzüklerin Efendisi filminde geçen mini mini karakter Hobbit'ten esinlenerek yapılan bu sevimli evler ilk etapta yedi adet yapılmış, bu kadar rağbet görünce de sayısı yirmi dörde çıkarılmış.

GÜRÜN GÖKPINAR GÖLÜ

İlçe merkezine 10 km mesafede yer alan bu gölün derinliği 17-20 metre civarında fakat su o kadar berrak ki içine atılan küçük bir çakıl taşının dibe battığı ana şahit olabiliyorsunuz.

KARŞIYAKA MESİRE ALANI

Sivas Merkezde yer alan bu doğa harikası yerde ailece piknik yapabilir, mangal yapabilir, doğayla baş başa kalarak alanda bulunan eşsiz şelaleyi dinleyebilirsiniz.

ÇAT YAYLASI

Gemerek ilçesinde yer alan Çat Yaylası, taş çeşmeleri, piknik masaları, çocuk oyun alanları, kütük evleri, otopark, yapay gölet, ahşap köprüler, teraslar, oturma alanları ile cennetten bir köşe gibi.

HAKKINDA: Sivas, 28.619 kilometrekare yüz ölçümü ve 639. 488 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,18 oranında yani 7.652 kişi azalan nüfusu, 319.624 (%50.02) erkek ve 319.332 (%49.98) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 22 olarak saptanmıştır.