Sivasspor 0 - 0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşılaştı. Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarısı da golsüz geçen maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Son 6 haftada Fenerbahçe ile berabere kalan, Kasımpaşa'ya yenilen, Erzurumspor'u yenen fakat Ankaragücü'nden 2-0 önde olmasına karşın 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında da kritik bir kayıp yaşadı.

Beşiktaş'ta sahalara dönen Vincent Aboubakar ilk yarıda sakatlandı ve ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Welinton ise gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü.

Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 72 yaptı. Sivasspor 51 puana ulaştı.

Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş kümede kalma hesapları yapan Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor da kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'a konuk olacak.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Fajr'den seken top arka direkte Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada savunmada Vida'nın topu ıska geçmesi üzerine araya giren Yatabare, kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda ağır kalması sonucu N'Sakala arkadan yetişip topu kontrol etmeyi başardı.

45. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında arka direğe koşu yapan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

50. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası içerisine kullandığı serbest vuruşta Ali Şaşal kontrol etti.

52. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasına topla buluşan Rosier'in şutunda top üstten auta gitti.

54. dakikada Josef'in ceza sahası içerisindeki Ghezzal’e ortaladığı topu Ghezzal’den önce kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

57. dakikada Erdoğan’ın pasında topla buluşan NSakala topu kaleye göndermek istedi. Top kaleyi bulmadı.

81. dakikada Ljajic'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida topa yükseldi ama yetişemedi. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.