Sivasspor 0 -0 Giresunspor | Maç sonucu, özeti

Muharrem İnce otobüs sürdüğü anları paylaştı! Ehliyeti sorulunca yaptığı paylaşım olay oldu! "İşte benim ehliyetim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilısu Barajı'nın açılış töreninde konuştu: Bu eser içimizdeki mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır

Bu kadar iğrençlik olmaz: Baklava üretim tesisinde skandal görüntüler! Baklava yerken iki kez düşüneceksiniz! Biri yarı çıplak çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı