Sivasspor 1-1 Fenerbahçe | Maç sonucu

Süper Lig’in 23. haftasında ligin en zorlu deplasmanlarından birisi olan Sivasspor’a konuk oldu. Karşılaşmanın 18. dakikasında Miha Zajc’ın golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe’ye, Pedro Henrique, 74. dakikada frikikten attığı muazzam golle karşılık verdi. Mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, 37 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Sivasspor ise 31 puanla 9. sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Valencia, ceza sahasına koşu halinde olan Osayi-Samuel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun içeriye kestiği top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

8. dakikada Fenerbahçe sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Valencia'nın altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topa Zajc ayağını koyarak kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Pedro Henrique'nin ortasına iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada soldan ceza sahasına inen Osayi-Samuel, pasını boş durumdaki İrfan Can Kahveci'ye verdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasıyla topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51' Sivasspor 51. dakikada net bir gol fırsatını kullanamadı. Berke'yi geçen Kayode topu ağlara gönderemedi.

53' Fenerbahçe'de sakatlanan Novak, sedyeyle oyun dışına alındı.

74' Sivasspor, Pedro Henrique'nin uzak mesafeden attığı frikik golüyle maçta skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

85' Sivasspor'da Sefa'nın şutunu Berke son anda çıkardı.

87' Sivasspor 2. gole çok yaklaştı. Isaac Cofie'nin şutu direkten döndü.