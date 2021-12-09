Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Galatasaray takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 18.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Galatasaray maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Bülent Birincioğlu görev alacak.