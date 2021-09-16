Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek ve izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 18 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu karşılaşmayı Hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Domal olacak.