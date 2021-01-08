Sivasspor, Gaziantep FK'nın apoletini söktü: 2-1

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

4. 4dakikada Jefferson’un topuk pasıyla savunma arkasına sarkarak topla buluşan Maxim, ceza alanına girdi. Önce rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Maxim, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

8. dakikada Fajr’ın sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda Appindangoye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay topu son anda çeldi.

12. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Gradel’in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

24. dakikada Erdoğan’ın sol kanattan ortasında topla buluşan Hakan Arslan’ın şutunu Günay çeldi.



28. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fajr’ın tehlikeli şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışında Fajr’ın pasında topla buluşan Claudemir’in şutunu kaleci Günay çeldi.

41. dakikada sol kanattan Gradel’in ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Arslan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45. dakikada Mirallas’ın kullandığı serbest vuruş kale direğinin yanından auta çıktı.

46. dakikada Gradel’in kullandığı köşe vuruşunda Hakan Arslan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

52. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan gelişen atağında Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

55. dakikada köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt’un şutu direkten döndü.

82. dakikada Gradel’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un şutunu kaleci Günay kurtardı.

90+1. dakikada savunma arkasında topla buluşan Andre’nin şutunu Uğur Çiftçi çizgiden çıkardı.

MÜCADELE HAKKINDA BİLGİLER

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

DG Sivasspor: Ali x, Appindangoye xx, Caner xx, Robin Yalçın x, Uğur xx, Claudemir x, Erdoğan xx (Yasin Öztekin dk. 90 ?), Hakan xxx, Fajr xx (Camara dk. 90 +4 ?), Gradel xx, Kayode x (Kone dk. 78 x)

Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Olkowski xx, Kubilay xx, Oğuz xx, Güray x (Enver Cenk dk. 70 x), Mirallas xx, Vetrih x (Kenan Özer dk. 55 x), Jefferson x, Maxim xx, Muhammet x (Andre Felipe dk. 69 x)

Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kozulj, Mirza, Tetteh, Furkan

Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit

Goller: Maxim (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41 ve 46) (DG Sivasspor)

Kırmızı kart: Jefferson (dk. 78) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç, Kubilay Aktaş, (Gaziantep FK), Hakan Arslan, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal (DG Sivasspor)