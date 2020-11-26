UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor Fatih Terim Stadyumu'nda Karabağ ile karşı karşıya geldi. Maç, Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi sebebiyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynandı.

8. dakikida Abdellah Zoubir takımı Karabağ'ı 1-0 öne taşıdı. Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Arouna Koné 40. dakikada topu ağlarla buluşturarak farkı kapattı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda goller peş peşe geldi. Karabağ, Uros Matic'in 51. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti, peşinden Sivasspor'da sağ kanattan Yasin'in ortasında Kayode kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.58. dakikada gelen bu golün ardından Kone 79. dakikada takımı Sivasspor'a golü getirdi. Karabağ - Sivasspor maçı temsilcimiz Sivasspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada Karabağ 1-0 öne geçti. Matic'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Zoubir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinde filelerle buluşturdu: 1-0

16. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Gradel'in şutuna Guerrier'in elle müdahale ettiğine hükmeden hakem penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada topun başına geçen Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

43. dakikada Kone'nin pasıyla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

51.dakikada seken topa sert vuran Uros Matic golü attı ve Karabağ 2-1 öne geçti

54.dakikada Gradel iki rakibini geçip sert vurdu savunma son anda topu uzaklaştırdı

57.dakikada Ninga oyundan çıktı ve Kayode dahil oldu. Kayode daha önce grupta oynanan üç maçta da gol atmıştı

58.dakikada Owusu Kwabena yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

58.dakikada az önce oyuna giren Kayode, sağ kanattan Yasin'in ortasına kafayla vurdu ve skoru 2-2 yaptı

62.dakikada Marcelo Goiano yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

69.dakikada Max Gradel ceza sahası dışından vurdu şutu Kayode'den sekti, direğin içine vurdu çizgiyi geçmeden kaleci son anda kontrol etti

71.dakikada serbest vuruşu Owusu kullandı şutu yandan auta gitti

74.dakikada sağ kanattan Yasin geldi yerden iyi bir orta yaptı ancak Maxz Gradel topu alamadı

79.dakikada Kone ceza sahası dışından plase bir vuruşla golü attı

84.dakikada son kanattan kazanılan köşe vuruşunu Gradel kullandığı ortasını savunma çıkardı

86.dakikada Karabağ korner kazandı. İsmayil İbrahimli ortaladı ancak top arkadaşlarına ulaşmadı

Karabağ - Sivasspor maçı temsilcimiz Sivasspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Jorge Felix'in de sakatlığı bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırladı. Maccabi Tel Aviv ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.