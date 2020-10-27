Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçında sadece localara taraftar alınacak!
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci mücadelesi Perşembe akşamı oynanacak. Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak olan temsilcimiz, bu maçta sadece localara taraftar alınacağını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Perşembe akşamı saat 20.55'de İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sahaya taraftar alınıp alınmayacağı merak edilirken Sivasspor cephesinden konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçına yalnızca localara sahip olan taraftarlar izleyebilecek.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Demir Grup Sivasspor’umuz ile Maccabi Tel-Aviv arasında 29 Ekim Perşembe günü saat 20.55’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelede, Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacaktır.
Karar gereği;
– Localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alınacaktır.
– Taraftarlarımızın locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturmaları gerekmektedir.
– Localara çocuklar alınmayacaktır.
– Localara giriş yapacak taraftarlarımız Passolig kartlarını yanında bulundurmalıdır. Ayrıca Passolig kartların yıllık vize işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir.
– Localara bardak su dışında yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
Taraftarlarımızın yukarıda belirtilen maddelere uygun şekilde hareket etmelerini önemle rica ederiz.