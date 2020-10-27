Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçında sadece localara taraftar alınacak!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Perşembe akşamı saat 20.55'de İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sahaya taraftar alınıp alınmayacağı merak edilirken Sivasspor cephesinden konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçına yalnızca localara sahip olan taraftarlar izleyebilecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Demir Grup Sivasspor’umuz ile Maccabi Tel-Aviv arasında 29 Ekim Perşembe günü saat 20.55’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelede, Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacaktır.

Karar gereği;

– Localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alınacaktır.

– Taraftarlarımızın locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturmaları gerekmektedir.

– Localara çocuklar alınmayacaktır.

– Localara giriş yapacak taraftarlarımız Passolig kartlarını yanında bulundurmalıdır. Ayrıca Passolig kartların yıllık vize işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

– Localara bardak su dışında yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.

Taraftarlarımızın yukarıda belirtilen maddelere uygun şekilde hareket etmelerini önemle rica ederiz.