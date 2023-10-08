Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'

Sivasspor maçı boyunca seyircinin istifa tezahüratına Osman Özköylü’den çok konuşulacak açıklama geldi "Bu ligde bu takımı biz tutacağız. Hiçbir yere de gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hakkında çıkan istifa iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ligde bu takımı biz tutacağız. Hiçbir yere de gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu terk etmeyeceğim" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, Sivasspor mağlubiyeti ile ilgili ise, "Maçı kazanmayı umut ederken bir anda 3-2 geriye düştük. O bizi çok etkiledi oyun gücümüz zayıfladı" diye konuştu.

BU LİG'TE BU TAKIMI BİZ TUTACAĞIZ

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erken yedikleri golün motivasyonunu düşürdüğünü aktaran Osman Özköylü, "Kendi stadımızda ilk maç olması itibarıyla tarihi bir gündü. Bu seneki ilk iç saha maçımızı kazanmayı çok istiyorduk. İhtiyacımız olan 3 puanı çok istiyorduk. Çok iyi hazırlandık. 5 oyuncumuz eksikti. Hamle şansımız kısıtlıydı. Oyuncular elinden geleni yapmaya çalıştı. Yenen erken gol var. Maça gol yiyerek başlayınca var olan enerjiniz darbe alıyor.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Motivasyonunuz etkileniyor. Buna rağmen oynamaya çalıştık. Rakip ceza sahasında etkili olmaya çalıştık. Birkaç pozisyon haricinde etkili olamadık. İkinci yarı sistem değişikliği yaptık. 2-2'ye getirdik. Dönecek mi derken bir anda yediğimiz gol var. Bence golden önce Murat'a yapılan hareket faul olarak gördüm. O top gol oldu. Her şeyi hakeme bağlamıyoruz. Maçı kazanmayı umut ederken bir anda 3-2 geriye düştük. O bizi çok etkiledi oyun gücümüz zayıfladı" şeklinde konuştu.

BU KULÜP BENİM ÇOCUĞUM. ÇOCUĞUMU TERK ETMEYECEĞİM"

Özköylü, hakkında çıkan istifa iddiaları ile ilgili olarak ise, "Bir problem olduğunu bilsem asla kulübe zarar vermek istemem. Biz bu kulübü bebekken aldık, 2 senede buraya taşıdık, büyük emek harcadık. Bu takımın başarısı için uğraşıyoruz. Kimse bize küfür etsin diye değil. Biz savaşmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne zaman bir şey yapamayacak olsam zaten o zaman oturur konuşuruz. Bu takım benim çocuğum, çocuğumu terk etmem. Doğru oynuyoruz. İyi oynuyoruz ama maalesef basit hatalar yapıyoruz. Kazanmayı biz de hak ettik ama şans onlardan yanaydı. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu ligde bu takımı biz tutacağız. Hiçbir yere de gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu terk etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Osman Özköylü, Oscar'ın el bileğinin kırıldığını ve takıma dönüş tarihinin net olmadığını aktardı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den adaylık kararı, kongrede yeniden aday olacak mı?
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den adaylık kararı, kongrede yeniden aday olacak mı?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, istifası sonrası yeni hoca belli oldu, İşte Beşiktaş'ın yeni hocası!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, istifası sonrası yeni hoca belli oldu, İşte Beşiktaş'ın yeni hocası!
A Milli futbol Takım'da Montella'nın yardımcıları belli oldu! Daha önce konuşulan hiç bir isim olmadı, sürprizi isimler yardımcı hoca oldu
A Milli futbol Takım'da Montella'nın yardımcıları belli oldu! Daha önce konuşulan hiç bir isim olmadı, sürprizi isimler yardımcı hoca oldu
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler
Son Haberler
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Türkiye, sivil can kayıpların şiddetle kınadı itidal çağrısında bulundu: 'İsrail ve Filistin fevri adımlardan uzak durmalı'
Türkiye, sivil can kayıpların şiddetle kınadı itidal çağrısında bulundu: 'İsrail ve Filistin fevri adımlardan uzak durmalı'
İYİ Parti'de Yavaş krizi patlak verdi! 81 il kararı partiyi karıştırdı, Ankara il başkanı istifa etti
İYİ Parti'de Yavaş krizi patlak verdi! 81 il kararı partiyi karıştırdı, Ankara il başkanı istifa etti
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'nin A takımı olarak bilinen, MYK belirlendi listede dikkat çeken isimler yer aldı
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'nin A takımı olarak bilinen, MYK belirlendi listede dikkat çeken isimler yer aldı
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, istifa ettiğini açıkladı, Taraftar yönetimin de istifasını istiyor
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, istifa ettiğini açıkladı, Taraftar yönetimin de istifasını istiyor
Beşiktaş'ta kriz patlak verdi, Şenol Güneş'ten sonra yönetimde kongre kararı aldı
Beşiktaş'ta kriz patlak verdi, Şenol Güneş'ten sonra yönetimde kongre kararı aldı
Çok Okunanlar
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, istifası sonrası yeni hoca belli oldu, İşte Beşiktaş'ın yeni hocası!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, istifası sonrası yeni hoca belli oldu, İşte Beşiktaş'ın yeni hocası!
Başkan Erdoğan, talimatı verdi: Emeklilere ikramiye müjdesi! En düşük ve en yüksek emekliler ne kadar ikramiye alacağı belli oldu
Başkan Erdoğan, talimatı verdi: Emeklilere ikramiye müjdesi! En düşük ve en yüksek emekliler ne kadar ikramiye alacağı belli oldu
Başkan Erdoğan tarafından bir çok kamu kurumlarına atama yapıldı, Atama kararları resmi gazetede yayımlandı
Başkan Erdoğan tarafından bir çok kamu kurumlarına atama yapıldı, Atama kararları resmi gazetede yayımlandı
Dikkat! Sağanak yağış geliyor hava soğuyor, 7 Ekim Cumartesi hava durumu ve sıcaklılar nasıl olacak?
Dikkat! Sağanak yağış geliyor hava soğuyor, 7 Ekim Cumartesi hava durumu ve sıcaklılar nasıl olacak?
Fırat Aslan, WBA dünya şampiyonluğu altın kemer karşılaşmasıyla ringlere veda edecek
Fırat Aslan, WBA dünya şampiyonluğu altın kemer karşılaşmasıyla ringlere veda edecek
Pendikspor geçen yılında sponsoru olan ile Siltaş Yapı ile isim hakkı sponsorluk anlaşması imzaladı
Pendikspor geçen yılında sponsoru olan ile Siltaş Yapı ile isim hakkı sponsorluk anlaşması imzaladı
Yorumlananlar
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!