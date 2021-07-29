UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Sivasspor, Moldova Ligi ekiplerinden Petrocub ile eşleşmiş ve ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanmayı başarmıştı. İkinci maçı evinde oynayacak kırmızı beyazlı ekibin bu mücadelesi oldukça merak ediliyor. Taraftarlar Sivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki araştırıyor. İşte maçın canlı yayın linki

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI CANLI İZLE

Sivas 4 Eylül stadında oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Bu maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar Sivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle üzerinden izleyebilirler.

SİVASSPOR - PETROCUB UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Sivasspor'un tur mücadelesine çıkacağı bu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu maçı TRT Spor üzerinden takip etmek isteyen sporseverler Sivasspor - Petrocup UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı TRT Spor canlı yayın izle linki bağlantısına tıklayarak izleyebilir.