Sivasspor - Villarreal maçı CANLI İZLE LİNKİ

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Sivasspor, Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ takımlarının yer aldığı I Grubunda yer aldı. Grupta şu ana kadar 6 puan toplayabilen temsilcimiz, 3. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında İspanya'da oynanan Villarreal maçında müthiş bir mücadele gösteren kırmızı-beyazlılar, rakibine 5-3 mağlup olmuştu. Bu kez ise Villarreal'i Sivas'ta ağırlayacak olan temsilcimiz, gruptan çıkmak için galibiyet peşinde olacak. Villarreal grubun hem kağıt üstünde hem de oyun anlamında en üstün takımı olarak görülüyor. İspanya temsilcisi 10 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

SİVASSPOR - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda oynanacak olan Sivasspor - Villarreal mücadelesi, 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'de başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi ise henüz değil. Zorlu mücadele, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Avrupa maçlarının ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, Sivasspor - Villarreal maçını da beIN SPORTS kanalları üzerinden ekrana getirecek. Karşılaşmayı, Perşembe akşamı saat 20.55'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.