Sivasspor, Villarreal maçına tam konsantre!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında perşembe günü İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını iddialı bir şekilde sürdürüyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın sabah 10.00'da Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Villarreal'a hareket edecek ve son antrenmanını El Madrigal Stadyumu'nda yaptıktan sonra kampa girecek.

Villarreal ile Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Rıza Çalımbay'ın Avrupa macerası başlıyor!

RIZA ÇALIMBAY 15 YIL SONRA AVRUPA'DA

Avrupa sahnesinde son olarak Beşiktaş'ın başında 29 Eylül 2005'te Malmö maçına çıkan Çalımbay, yaklaşık 15 yıl sonra memleketinin takımıyla yeniden Avrupa'da boy gösterecek.

Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Villarreal ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, gruptaki ikinci maçında 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. Ligin 3. haftada 5 Kasım Perşembe günü Karabağ'ı ağırlayacak kırmızı-beyazlılar, 4. haftada 26 Kasım Perşembe günü Karabağ deplasmanına gidecek.

5. haftada 3 Aralık Perşembe günü sahasında Villarreal ile karşılaşacak Sivasspor, son haftada ise 10 Aralık Perşembe günü Maccabi Tel-Aviv ile İsrail'de karşılaşacak.