Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında İspanya ekibi Villarreal ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Villareal, 13. dakikada Takefusa Kubo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, 20. dakikada Carlos Bacca takımına 2. sayıyı getirdi. Olarenwaju Kayode'nin 33. dakikada attığı golle Sivasspor farkı önce 1'e indirmeyi başardı ardından da Mustapha Yatabaré'nin 43. dakikada attığı gol sonucu ilk yarıyı İspanya ekibi ile 2-2'lik eşitlikle tamamladı.

İkinci yarı daha çekişmeli geçti. Vilarreal Juan Foyth'un 57. dakikada attığı gol sonucu maçı 3-2'ye getirdi. Sivasspor, Max Gradel ile 64. dakikada farkı kapattı. Paco Alcácer'in 74. ve 78. dakikada attığı gollerle Vilarreal - Sivasspor maçı İspanya ekinin 5-3'lük galibiyeti ile sona erdi.

Gruptaki ilk maçından puansız ayrılan Sivasspor gelecek hafta ikinci maçında evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

I grubunda ilk 3 puanını alan Villareal ise gelecek hafta İstanbul’da Karabağ ile karşılaşacak.

VİLLARREAL - SİVASSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

5. dakikada karşılamanın ilk önemli pozisyonunu yakalayan Villarreal'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına kadar giren Bacca'nın şutunda kaleci Samassa topu kurtardı.

10. dakikada Sivasspor'un rakip kalede geliştirdiği atakta Fajr'ın ceza yayının dışından sert vuruşunda kaleci Rulli gole izin vermedi.

13. dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Samassa'nın çeldiği topu ağlara gönderen Japon futbolcu Takefusa Kubo, Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada sol kanatta gelişen Villarreal atağında Alejandro Rodriguez'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Coquelin'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

20. dakikada Sivasspor defansının hatasını değerlendiren Villarreal'de Takefusa Kubo'nun ara pasında ceza sahası içinde buluştuğu topa iyi vuran Bacca skoru 2-0 yaptı.

26. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yatabare ceza sahası içinde iyi yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Rulli, son anda uzanarak topu kornere attı.

33. dakikada Villarreal defansının hatasını iyi değerlendiren ve ceza sahasına süratli giren Kayode, topu ağlara göndererek, skoru 2-1'e getirdi.

34. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasında Bacca'yı düşürdüğü pozisyonda Polonyalı hakem Raczkowsk penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa'nın sağ köşeye uzanarak kurtardığı topu defans uzaklaştırdı.

41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan ceza sahasında topla buluşan Ruben Pena'nın şutunu son anda ayak koyan defans önledi.

43. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Yatabare kafa vuruşuyla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye atarak skora eşitliği getirdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

57. dakikada ev sahibi Villarreal kullanılan köşe vuruşunda Foyth ile yeniden öne geçti. Villarreal’de Alex Baena yerini Vicente Iborra’ya bıraktı ve karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

64. dakikada Max Gradel frikikten ölçtü biçti harika bir golle yeniden Sivasspor’u geri döndürdü: 3-3

74. dakikada Paco Alcacer’ın golüyle Villarreal bir kez daha öne geçiyor!

78. dakikada oyuna sonradan giren Paco Alcacer bir kez daha ağları buldu ve durumu 5-3 yaptı.

Sivasspor sahadan 5-3’lük mağlubiyetle ayrıldı.

VİLLARREAL - SİVASSPOR MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına konuk olan Demir Grup Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11'inde 3 futbolcusunu değiştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor'a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal'ın yerine Robin Yalçın ve Goiano'nun yerine de Uğur Çiftçi'ye şans verdi.

Sivasspor'da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt'un yerine ise Kayode ilk 11'de yer aldı.

Ev sahibi Villarreal takımı ise Valencia'ya karşı 2-1 kazandıkları son lig maçına göre ilk 11'inde 8 futbolcusunu değiştirdi.

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, kalede Sergio Asenjo'nun yerine Geronimo Rulli'ye fırsat verirken, defansta ve orta sahada 3'er, forvette ise 1 futbolcusunu değiştirerek Sivasspor karşısına çıkmayı tercih etti.

Sivasspor'a karşı takımında rotasyona gideceğini önceden açıklayan Emery'nin, ağustos ayında kadrolarına kattıkları ve bu zamana kadar fazla oynama şansı vermediği Japon orta saha oyuncusu Takefusa Kubo'yu da ilk 11'de oynatması dikkati çekti.

Diğer yandan Kovid-19 salgınları önlemleri kapsamında seyirci alınmayan maça, İspanyol basınının yanı sıra yabancı gazetecilerin de ilgi gösterdiği görüldü.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.