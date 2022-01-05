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  3. Sivasspor'da Amin Younassi transferi bitme aşamasında! Oyuncuyla anlaşma tamam!

Sivasspor'da Amin Younassi transferi bitme aşamasında! Oyuncuyla anlaşma tamam!

Devre arası takviyeleriyle üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Sivasspor'da gündeme gelen Amin Younes transferi bitmek üzere. Yiğidolar oyuncuyla anlaşma sağladı.

Sivasspor'da Amin Younassi transferi bitme aşamasında! Oyuncuyla anlaşma tamam!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında hedeflediği puanlara ulaşamayan Sivasspor, takıma yapacağı takviyelerle ikinci sezona hazırlanıyor. Bu kapsamda eksik bölgelerine transfer hazırlığında olan kırmızı-beyazlı ekipte gündeme gelen bomba isimlerden biri ise Amin Younes. Yıldız futbolcuyla uzun süredir temaslarını sürdüren Sivasspor'un transferi bitirmeye oldukça yakın olduğu ifade edildi.

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Bonservisi Napoli'de bulunan ve kiralık olarak Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Amin Younes, geçtiğimiz yıl kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Ardından büyük bir düşüş yaşayan futbolcu, yiğidoların ağına takıldı. Takıma kazandırmak için yoğun girişimlerde bulunan Sivasspor cephesinin oyuncuyla anlaşma sağladığı ve kısa süre içerisinde kulübüyle de görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

Sivasspor'da Amin Younassi transferi bitme aşamasında! Oyuncuyla anlaşma tamam!

FRANKFURT'TA MUTLU DEĞİL

Lübnan asıllı Alman futbolcu, kendisine sunulan iki buçuk yıllık sözleşmeye evet dedi. Frankfurt takımında mutsuz olduğu bilinen ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenilen oyuncu, Sivasspor'un kendisine gösterdiği ilgiden oldukça memnun kaldı. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen oyuncu, ardından birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelerek sözleşmeye imza atacak.

Sivasspor'da Amin Younassi transferi bitme aşamasında! Oyuncuyla anlaşma tamam!

AMİN YOUNES KARİYERİ

Düsseldorf'ta dünyaya gelen Amin Younes, futbola Almanya'nın Gladbach takımında başladı. Sonrasında K'lautern ve Ajax takımlarında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu daha sonra Napoli'ye transfer oldu. Napoli tarafından Frankfurt'a kiralanan oyuncu, kariyerinin zirvesini burada yaşadı.

Kariyeri boyunca  296 karşılaşmada görev alan Younes 45 gol atarken 41 de asist yaptı.

 

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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