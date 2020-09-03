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Sivasspor'da koronavirüs testleri yapıldı

The Land of Legends Cup final maçında cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor'da, futbolcular Covid-19 PCR testine tabi tutuldu.

Sivasspor'da koronavirüs testleri yapıldı

DG Sivasspor'da, futbolculara İstanbul'da Covid-19 PCR testi yapıldı.

The Land of Legends Cup final maçında cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor'da, futbolcular Covid-19 PCR testine tabi tutuldu.

Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden takımın kamp yaptığı otele gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibe Covid-19 PCR testi yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 16'ncı kez korona virüs testine tabi tutulmuş oldu.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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