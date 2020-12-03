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  3. Sivas'ta 500 liralık yakacak yardımı vatandaşlara salgını unutturdu

Sivas'ta 500 liralık yakacak yardımı vatandaşlara salgını unutturdu

Sivas'ta yoksul ailelere yapılan 500 TL’lik kışlık yakacak yardımını duyan vatandaşlar derneğin bulunduğu mahalleye koştu. Metrelerce kuyruk oluşturanlar koronavirüs salgınını umursamadan alacaları para yardımı için saatlerce bekledi. Kalabalıkta zaman zaman sıra tartışmaları da yaşandı.

Sivas'ta 500 liralık yakacak yardımı vatandaşlara salgını unutturdu

Sivas'ta sosyal yardımlaşma derneğinin ihtiyaç sahiplerine kışlık yakacak yardımı yapılacağının duyurulmasıyla sabahın erken saatlerinde derneğin bulunduğu Sularbaşı Mahallesi'nde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. 500 TL'lik yardıma muhtaç vatandaşlar koronavirüs salgınını unutarak kalabalığın içine girdi. 

POLİSLER DÜZENİ SAĞLAMAKTA BİR HAYLİ ZORLANDI

İki sokağı kaplayan ucu ve sonu görünmeyen kuyruklar oluştu. Dernek yetkilileri ve polis ekipleri sosyal mesafeyi sağlayabilmek için uzun süre mücadele etti.

ART ARDA UYARI ANONSLARI YAPILDI

Polis araçlarından uyarı anonsları yapıldı. Salgın tehlikesine rağmen hiç kimse sıradan çıkmak istemedi. Zaman zaman kuyrukta sıra tartışmaları da yaşandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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