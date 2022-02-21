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  3. Sivas'ta can pazarı! İşçi servisi otomobille çarpıştı! 1'i ağır 12 yaralı var!

Sivas'ta can pazarı! İşçi servisi otomobille çarpıştı! 1'i ağır 12 yaralı var!

Sivas'ta işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Sivas'ta can pazarı! İşçi servisi otomobille çarpıştı! 1'i ağır 12 yaralı var!

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi.

Organize Sanayi Bölgesi istikametinden gelen Alperen Koçak yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı işçi servis minibüs alt geçitte karşı yönden gelen Cengiz Çevikoğlu (45) yönetimindeki 58 FK 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Sivas'ta can pazarı! İşçi servisi otomobille çarpıştı! 1'i ağır 12 yaralı var!

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü Koçak ile araçta bulunan 10 kişi ve otomobil sürücüsü Çevikoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 11 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta can pazarı! İşçi servisi otomobille çarpıştı! 1'i ağır 12 yaralı var!​​​​​​​

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Cengiz Çevikoğlu ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevikoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Sivas'ta can pazarı! İşçi servisi otomobille çarpıştı! 1'i ağır 12 yaralı var!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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