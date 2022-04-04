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  3. Sivas'ta doğalgaz bomba gibi patladı! Yaralanan 3 kişinin durumu ağır!

Sivas'ta doğalgaz bomba gibi patladı! Yaralanan 3 kişinin durumu ağır!

Sivas'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta doğalgaz bomba gibi patladı! Yaralanan 3 kişinin durumu ağır!

Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralanan Turan (42) ile babası Abdi (82) ve annesi İnmi Kaya (74), ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Sivas'ta doğalgaz bomba gibi patladı! Yaralanan 3 kişinin durumu ağır!

Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.

Sivas'ta doğalgaz bomba gibi patladı! Yaralanan 3 kişinin durumu ağır!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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