Sivas'ta Engelli adam evde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti

Sivas, Mısmılırmak Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan engelli vatandaş evde çıkan yangın sonucu feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

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Sivas'ta Engelli adam evde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre yangın Mısmılırmak Mahallesi 3.sokakta bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Yücel Delice isimli bedensel engelli vatandaşın evinde yalnız olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken ev içerisinde yapılan incelemede bedensel engelli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Engelli vatandaşın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Delice'nin cansız bedeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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