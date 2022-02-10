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  3. Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! 1 ölü çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! 1 ölü çok sayıda yaralı var!

Sivas, Şarkışla'da bir yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi

Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! 1 ölü çok sayıda yaralı var!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle iki TIR ve bir yolcu otobüsünün karıştığı feci bir zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile 2 TIR, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! 1 ölü çok sayıda yaralı var!

Kazada bir kişi hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin yolcu otobüsünün şoförü olduğu öğrenildi.

Yaralılar ise ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! 1 ölü çok sayıda yaralı var!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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