Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! 1 ölü çok sayıda yaralı var!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle iki TIR ve bir yolcu otobüsünün karıştığı feci bir zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile 2 TIR, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin yolcu otobüsünün şoförü olduğu öğrenildi.

Yaralılar ise ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.