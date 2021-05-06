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Sivas'ta kaçak keklik avcısına ceza kesildi

Sivas'ın Kangal ilçesinde kaçak olarak keklik avlayan kişi yakalanarak 7 bin lira ceza kesildi.

Sivas'ta kaçak keklik avcısına ceza kesildi

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşildere köyünde gerçekleştirdiği devriye görevi sırasında tuzak kurarak keklik avlayan M.E'yi (53) yakaladı.

Jandarma ekipleri alanda yaptıkları aramada 4 canlı keklik, 2 ipli avlanma tuzağı, 1 kamuflaj malzemesi, 5 kafes ve 3 kafes taşıma çantası ele geçirdi.

Keklikler ve kaçak avda kullanılan malzemeler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, M.E'ye 7 bin lira ceza uyguladı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Sivas'ta kaçak keklik avcısına ceza kesildi

Sivas'ta kaçak keklik avcısına ceza kesildi

Sivas'ta kaçak keklik avcısına ceza kesildi

Sivas'ta kaçak keklik avcısına ceza kesildi

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