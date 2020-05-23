Sivas’ta kısıtlamanın ilk günü! Caddeler ve sokaklar boş kaldı

Sivas'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günüde sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü gece yarısı itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Sivas'ta sokak ve caddeler boş kaldı. Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmeyen bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gitmek için günün ilk saatlerinde sokaktaydı.