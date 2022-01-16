Sivas'ta korkunç kaza! Karşı şeride geçen TIR'la otobüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldiği öğrenilen feci kazada, D-100 Karayolu Aşağıkale mevkisinde bulunan 06 ED 9997 plakalı TIR kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi ve karşı şeride geçti.

Karşı şeritte seyir halinde olan otobüsle çarpışan TIR faciaya neden oldu. Kazada 1 kişi ölürken 20'den fazla kişi de yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karşo şeritten gelen M.Y. yönetimindeki 04 D 4942 plakalı yolcu otobüsü de TIR ile çarpışmasının ardından devrildi. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Dehşet veren kazada ekipler yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. İlk incelemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

20'den fazla kişinin yaralandığı belirtilirken ambulans yardımıyla çevre hastanelere kaldırılarak tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.