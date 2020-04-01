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  3. Sivas'ta otomobil dere kenarına uçtu: 4 ölü,1 yaralı

Sivas'ta otomobil dere kenarına uçtu: 4 ölü,1 yaralı

Sivas'ta otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sivas'ta otomobil dere kenarına uçtu: 4 ölü,1 yaralı

Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi. 

Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor. 

Sivas'ta otomobil dere kenarına uçtu: 4 ölü,1 yaralıSivas'ta otomobil dere kenarına uçtu: 4 ölü,1 yaralı




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