Sivas'ta otomobil dere kenarına uçtu: 4 ölü,1 yaralı
Sivas'ta otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi.
Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor.
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