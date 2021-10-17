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Sivas'ta peş peşe korkutan deprem! Çevre iller de hissetti!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Sivas – Divriği’de 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerimizde de hissedildi.

Sivas'ta peş peşe korkutan deprem! Çevre iller de hissetti!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Sivas'ın Divriği ilçesinde saat 01.00'da 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.

5.0 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Ardından yine aynı yerde ve derinlikte saat 02.19'da 3.1 şiddetinde bir deprem daha yaşandı

 

 

 

 

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